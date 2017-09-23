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(Görüntülü Haber) Şehit işçinin acı haberi Osmaniye'deki ailesini yasa boğdu

İbrahim EMÜL/BAHÇE(Osmaniye), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Tekeli Üs bölgesine yönelik Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu'nun acı haberi, Osmaniye'nin Bahçe İlçesi

23 Eylül 2017 20:08

İbrahim EMÜL/BAHÇE(Osmaniye), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde Tekeli Üs bölgesine yönelik Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu\'nun acı haberi, Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndeki ailesine ulaştı. Yetkililer, Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki şehidin baba evine gelerek sağlık görevlileri eşliğinde şahadet haberini ailesine verdi. Oğlu Osman Soylu\'nun acı haberini alan emekli işçi baba Salih, anne Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırı kuruldu. Osman Soylu\'nun 2 yıldır üs inşaatında işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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