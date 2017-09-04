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(Görüntülü Haber) Şehit Halil İbrahim Gürel için helallik alındı

Anne Güler , "Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in (21) Türk bayrağına sarılı tabutu baba ev

04 Eylül 2017 16:07

Anne Güler , \"Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) Türk bayrağına sarılı tabutu baba evine getirildi. Çatalca Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Anne Aysel Gürel, baba Kani Gürel ve abla Duygu Şeker tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Güler, “Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\" diyerek gözyaşı döktü. Annenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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