(Görüntülü Haber) Şehit eşinin adına, görevli olduğu okula toplantı salonu yaptırdı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ŞIRNAK\'ta geçen yıl şehit düşen Mersinli Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can\'ın anaokulu öğretmeni eşi Tuğba Can, Isparta\'da görev yaptığı okula eşinin adını taşıyan toplantı salonu yaptırdı. Salonun açılış kurdelesini şehidin eşi, oğlu 1,5 yaşındaki Mehmet Cihangir Can, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve diğer protokol üyeleri kesti. Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu\'nda görevli anaokulu öğretmeni Tuğba Can, Şırnak\'ta 12 Nisan 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen eşi Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can\'ın adını taşıyan toplantı salonu yaptırdı. Tuğba Can, çalıştığı okulun alt katındaki boş salonu tüm masraflarını kendisi karşılayarak, toplantı salonuna dönüştürdü. Salon için bugün açılış töreni yapıldı. Törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, öğretmen ve davetliler katıldı. SALONUN GİRİŞİNE KÖŞE YAPILDI Salon girişindeki koridorda İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış kurdelesini Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, şehidin eşi Tuğba Can ile oğlu Mehmet Cihangir Can ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural birlikte kesti. Salonun girişinde \'Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can köşesi\' oluşturuldu. Bu köşede Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle İstiklal Marşı, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi ve şehidin özgeçmişi yer aldı. 5 AYDA TAMAMLANDI Toplantı salonunda devam eden törende okulun müdürü Vejdi Çetiner, şehidin özgeçmişini okuduktan sonra salonla ilgili bilgi verdi. Şehidin eşi Tuğba Can\'ın, okulun herhangi bir birimine kütüphane yaptırmayı teklif ettiğini aktaran Çetiner, kendilerinin önerisi üzerine toplantı salonu yaptırdığını ve salonun 5 ayda tamamlandığını anlattı. \"AİLELERİ, BİZLERİN BAŞ TACIDIR\" Vali Günaydın ise, şehit hatıralarının yaşatılması için bu tür çalışmaların desteklendiğini dile getirerek, \"Şehidimizin eşi hoca hanım, idareye müracaat ederek, şehidimizin adını yaşatmak adına böyle bir faaliyetle bulunmak istediğini iletti. Biz de idare olarak bütün şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için bütün kurumlarımızda her türlü çalışmayı gösteriyoruz. Şehitlerimizin isimlerini okullarına, kamu kurumlarına veriyoruz. Belediyelerimiz, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için caddelere isimlerini veriyor\" diye konuştu. Vali Günaydın\'ın konuşması ardından Tuğba Can tarafından oğlu adına kaleme alınan \'Şehidin oğlundan babaya mektup\' ilkokulun bir öğrencisi tarafından okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunması ile tören sona erdi.