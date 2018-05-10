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(Görüntülü Haber) Şehit eşini başında şapkası, kucağında fotoğrafıyla uğurladı (2)

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi, memleketi Sivas'ta yaklaşık 10 bin kişinin

10 Mayıs 2018 19:05

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde önceki gün PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Peker\'in (25) cenazesi, memleketi Sivas\'ta yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Özge Kılıç Peker, şehit eşini kucağından hiç bırakmadığı fotoğrafı ve taktığı şapkası ile uğurladı. Van\'da dün yapılan askeri törenin ardından memleketi Sivas\'a getirilen şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker\'in cenazesi, Numune Hastanesi\'nin morgundan alınarak, 4 Eylül Mahallesi\'ndeki babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından şehit Uzman Onbaşı Peker\'in Türk bayrağına sarılı tabulu, Ulu Cami\'ye getirildi. Burada yapılan törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, şehidin işçi emeklisi babası Ahmedi Duran Peker, annesi Meral, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker, kardeşleri Selim Peker ve Şeyma Uysal, yakınları, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Cami avlusuna konulan Uzman Onbaşı Furkan Peker\'in tabutuna sarılan eşi Özge Kılıç, babası Ahmedi Duran, annesi Meral Peker ve diğer yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. ŞAPKASIYLA UĞURLADI Cenaze namazı beklenirken, şehidin babası gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan annesi Meral Peker ise tabureye oturtuldu. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker, kucağında eşinin fotoğrafı ve başında şapkasıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehit Peker\'in 8 yaşındaki yeğeni Arda Uysal da elinde dayısı ve yengesinin birlikte çekilmiş fotoğrafını taşıdı, tabuta sarılıp ağladı. Fenalık geçiren bazı yakınları ise sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. \'BENİ GÖTÜRÜN, GÖREVİNİ TAMAMLAYAYIM\' Tören öncesinde anne Meral Peker\'in birkaç kere \"Beni oraya götürün, oğlumun görevini tamamlayayım\" dediği duyuldu. Öğlen namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yağmurlu havada gerçekleştirilen törende şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı. Cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde camiden çıkarılan Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker\'in cenazesi, top arabasına kondu. Şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi, bir süre peşinden yürüdü. Kent meydanında cenaze aracına konulan Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker\'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği\'ne götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

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