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(Görüntülü Haber) Şehit Emre Karaarslan Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı (4)

Berktuğ ÖNCÜ Enver FATİH TIKIRBURSA,(DHA) HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

03 Kasım 2017 19:59

Berktuğ ÖNCÜ Enver FATİH TIKIRBURSA,(DHA) HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan Bursa\'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şehit Karaarslan\'ın tabutunu taşıdı. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, dün sabaha karşı çıkan çatışmada 6\'sı asker 2\'si korucu, 8 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü. Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaslan\'ın ateşi Bursa\'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak\'taki baba ocağına düştü. Şehadet haberinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, Karaarslan için bugün Mihraplı Camii\'nde öğlen tören düzenlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Karaarslan\'ın cenazesinde binlerce Bursalı gözyaşı döktü. ŞEHİDİN TABUTUNU BAKAN CANİKLİ OMUZLADI Şehit Emre Kararslan\'ın birbuçuk yıl önce evlendiği eşi Ezgi Helin Karaarslan, babası İhsan Karaarslan ve annesi Naciye Karaarslan ile kardeşlerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda Bursalı katıldı. Bakan Canikli, tören alanında bulunan şehidin yakınlarına taziyelerini iletirken, cenaze namazının ardından da şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına kadar götürdü. Şehit Karaarslan naaşı, aile kabristanına defnedilmek üzere Kestel İllçesine götürüldü.

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