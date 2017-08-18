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(Görüntülü Haber) Şehit, daha önce PKK'nın Diyarbakır sorumlusunu öldürmüş

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU -Kamera:HATAY,(DHA)HATAY'ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Abdullah Akdeniz, düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye gönderildi

18 Ağustos 2017 18:27

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU -Kamera:HATAY,(DHA)HATAY\'ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Abdullah Akdeniz, düzenlenen törenle memleketi Osmaniye\'ye gönderildi. Şehit Abdullah Akdeniz Diyarbakır\'da görev yaptığı sırada terör örgütünün sözde Diyarbakır sorumlusunu öldürdüğü için ödül almıştı. Şehit için görev yaptığı Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Kışlası\'nda düzenlenen törene Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Harsenlioğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanı, ilçe kaymakamları, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Akdeniz\'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında törenin yapılacağı alana getirildi. Burada saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından ilçe müftü vekili Kazım Ural tarafından yaptırılan duanın ardından şehit Uzman Çavuş Akdeniz son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayolu ile memleketi Osmaniye\'deki baba ocağına gönderildi. Törende ayakta güçlükle duran şehidin eşi Mükerrem Akdeniz\'e yakınları destek olurken, 1 yaşındaki oğlu İhsan Yiğit ise görenleri duygulandırdı. Şehidin Diyarbakır\'da görev yaptığı sırada terör örgütünün sözde Diyarbakır sorumlusunu öldürdüğü için ödül aldığı da törende belirtildi.

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