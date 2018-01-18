(Görüntülü Haber)  Şehit çocukları, Devlet Övünç Madalyası töreninde ağlattı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 30 şehit ailesi ile 1 gaziye \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi. Şehit çocuklarının törendeki hiçbir şeyden habersiz halleri, görenleri duygulandırdı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehit çocuklarını tek tek öpüp, kucakladı.



Hilton Oteli\'nde düzenlenen törende, bölücü örgütle girdikleri çatışmalarda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin eş, çocuk, babaları ve annelerine madalyaları ve beraatleri verildi. Törene Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuggneral Ercan Teke, Büyükşehir Başkan Vekili Serdar Altıntug, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuggeneral Selçuk Aygün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nevzat Özer, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ile protokol mensupları katıldı.



Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması sırasında şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit çocuklarını babalarının madalyalarını anneleriyle birlikte almak için sahneye çıktıklarında da davetliler duygulanıp ağladı. Sahneye gelen çocukları Vali Süleyman Kamcı tek tek kucaklayıp, öptü.



Devlet Övünç Madalyası töreni Müftü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından okunan dua ile sona erdi.





