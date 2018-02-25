(Görüntülü Haber) Şehit binbaşının kızı İrem'e İçişleri Bakanı Soylu'dan doğum günü hediyesi

Sinan HARMANCI/MERZİFON, (Amasya), (DHA)- MUŞ’un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kızı İrem 18 yaşına girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin kızına doğum günü hediyesini Amasya Valisi Osman Varol ile ulaştırdı. Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünden olan ve 2015 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırı sonrası şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın hemşire olmasını istediği kızı İrem Kulaksız 18 yaşına girdi. Şehidin baba ocağı olan Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki evinde düzenlenen doğum günü kutlamasına Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol’un yanı sıra şehit binbaşının ailesi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatanın selameti için görevi başındayken hain teröristler tarafından şehit edilen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın kızına, doğum günü hediyesi olarak dizüstü bilgisayar gönderdi. Amasya Valisi Osman Varol, Şehit Binbaşının kızı İrem Kulaksıza hediyesini Bakan Soylu adına takdim etti. Vali Varol, 18 yaşına giren İrem’e hediyesini güle güle kullanmasını diledi. Derslerinde faydalı olması temennisinde bulundu. Vali Varol ve eşi Funda Varol’da şehit binbaşının kızı İrem’e doğum günü hediyesi vererek sağlıklı yaşlar diledi.