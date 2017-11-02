(Görüntülü Haber) Şehit babasının isteği üzerine okul yoluna parke döşendi

BİSMİL(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçe Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ziyaret ettiği şehit Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer\'in isteği üzerine, yaklaşan kış mevsimi öncesi okul yoluna kilitli parke taşı döşendi. Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, merkez ve kırsal mahallelerde bulunanları ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Bu kapsamda hafta sonunda ziyaret ettiği Üçtepe Mahallesi\'ndeki şehit Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer ile evinin önünde oturarak bir süre sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi. Şehit babası Köçer, okula giden yolun yaz mevsiminde toz deryası içerisinde kaldığını, kış mevsiminde de çamurla kaplandığını belirterek, Başkan Vekili Gülenç\'ten yardım istedi. Gülenç\'in talimatı üzerine okula giden yol güzergahı tamamiyle kilitli parke taşı ile döşendi. Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Uzun Sırt Karakolu\'nda vatani görevini yaptığı sırada teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hakan Köçer\'in babası Kazım Köçer, okul yolunun parke taşıyla döşenmesini sağlayan Başkan Vekili Gülenç\'e teşekkür ederek, \"Başkan Vekili Turgay Gülenç\'in göreve gelmesinden sonra köy yollarımız ve okul yollarımız çok güzel oldu. Eskiden yaz mevsiminde toz, kışın da çamurdan geçilmiyordu. Çocuklarımız ilk kez çamura batman okula gidebilecek. Allah devletimizden ve başkan vekilimizden razı olsun\" dedi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe belediyesine kayum olarak atan Kaymakam Turgay Gülenç de, ilçe merkezi ve kırsalda bulunan mahallelere hizmeti eşit olarak götürmeye çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Gülenç, şöyle dedi: \"Kaymakamlık ve belediye yetkileri tek elden yönetildiği için hizmetleri çok daha kısa sürede yapıyoruz. Köy ve mahalle ayırımı yapmadan en ücra köşeye kadar belediyenin tüm hizmetlerini götürmeye çalışıyoruz. Köy yollarımızın büyük bölümünü asflatladık, köy içerisindeki kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Köylerdeki okul yollarına da kilitli parke taşlarını döşeyerek yaklaşan kış öncesi öğrencileri ve öğretmenlerimizi de büyük bir zahmetten kurtaracağız inşallah. Vatandaşımızın her türlü sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz.\"