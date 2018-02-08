(Görüntülü Haber) ŞEHİT ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZ 'YAVRUCUM DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİN'

Yeliz ALAGÖZZONGULDAK, (DHA) AFRİN\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak Havaalanı\'na getirilirken, annesi ve eşi komiser yardımcısı Hafize Nur Akpınar ağladı. Anne Ülker Akpınar, Yavrucum düğününe mi geldin Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun. Şehit oldu benim oğlum diyerek ağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, babası emekli astsubay İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, Tunceli\'de görev yapan komiser yardımcısı eşi Hafize Nur Akpınar, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. ANNESİ VE EŞİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Ülker Akpınar ve eşi Hafize Nur Akpınar gözyaşı döktü. Anne Ülker Akpınar, Yavrucum düğününe mi geldin Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun. Şehit oldu benim oğlum diyerek gözyaşı döktü. Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi konvoy eşliğinde toprağa verileceği Karabük\'e gönderildi. ÇAYCUMA KAYMAKAMI KEÇELİ, ŞEHİT KUZENİNİ KARŞILADI Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli\'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenazeyi karşılayan Kaymakam Keçeli, kuzeni Akpınar\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Ömer Bilal Akpınar ile Hafize Nur Akpınar\'ın geçen yıl Haziran ayında Safranbolu\'da düzenlenen düğünle evlendikleri öğrenildi.