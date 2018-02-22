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(Görüntülü Haber) Şehit analarından Mehmetçiğe zeytin dallı mendili

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAYın Payas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile PAMEK gönüllü kursiyerleri ve analardan oluşan kadınlar Afrin?de terörle mücadele eden Mehmetçiğe zeytin dalı arma işlemeli iğne oyası mendil hazırlıyor

22 Şubat 2018 13:26

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAYın Payas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile PAMEK gönüllü kursiyerleri ve analardan oluşan kadınlar Afrin?de terörle mücadele eden Mehmetçiğe zeytin dalı arma işlemeli iğne oyası mendil hazırlıyor. Payas Halk Eğitim Merkezi?nde bir araya gelen ve aralarında şehit analarının da bulunduğu gönüllüler, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında görev alan kahraman Mehmetçiklere moral olması için el emeği göz nuru mendil işliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü ve PAMEK Gönüllüsü Kursiyerler tarafından işlenen mendil atölyesini Payas Kaymakamı Polat Kara ile Belediye Başkanı Bekir Altan birlikte gezdi. Yapılan mendilleri inceleyen Kaymakam Polat Kara, Ellerinize emeklerinize sağlık. Mendilin bir köşesine zeytin dalı harekatı arması, diğer köşesinde de nakışla zeytin dalı işlenmiş çok güzel bir çalışma dedi.

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