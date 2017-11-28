(Görüntülü Haber) Şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesinde şakalaştığı arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan jandarma er Ömer Özavcı\'nın cenazesi, Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde toprağa verildi. 10 yaşındaki Bilal Özavcı, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döktü. Dün, Milas Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan jandarma er Ömer Özavcı, iddiaya göre şakalaştığı arkadaşı İ.A.\'nın silahının ateş alması sonucu yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan baba evine getirildi. Dilovası Orhangazi Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kazakistan\'da inşaatta çalıştığı sırada haberi alan babası Mustafa Özavcı, annesi Hatun Özavcı, ağabeyi Ali Özavcı ve 10 yaşındaki kardeşi Bilal Özavcı, askeri erkan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında şehidin kardeşi Bilal Özavcı, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşlarını tutamadı. Göğsündeki ağabeyinin fotoğrafını tutan Bilal, gözyaşlarını sildi. Şehidin cenazesi Diliskelesi Şehitliği\'nde toprağa verildi.