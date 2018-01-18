(Görüntülü Haber) Şehit 3 askere hazin tören

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ISPARTA Yalvaç\'ta düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir\'de tören düzenledi. Binbaşı Karamustafa ile Yüzbaşı Odabaşı\'nın cenazeleri törenin ardından memleketleri Ordu\'ya gönderildi. Şehit Astsubay Arlı ise Eskişehir\'de toprağa verilecek.



Eskişehir\'den kalktıktan sonra Isparta\'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerin cenazeleri dün akşam askeri uçakla Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na getirildi. Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı için bugün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Havanın yağışlı olması nedeniyle uçak hangarında yapılan törene şehitlerin yakınları, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili eski bakan Nabi Avcı ile çok sayıda kişi katıldı.



Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin omzunda törenin yapıldığı uçak hangarına getirildi. 1\'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gül\'ün yaptığı konuşmanın ardından Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek dua etti.



Şehitlerin yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlerden Binbaşı Ümit Karamustafa ve Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın cenazeleri, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketleri Ordu\'ya götürüldü.



Şehit Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı ise bugün öğlen Eskişehir Reşadiye Camii\'nde kılınacak namazdan sonra Hava Şehitliği\'nde toprağa verilecek.



