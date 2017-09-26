(Görüntülü Haber) Şehir magandaları kavgayı ayırmak isteyen polisi tabancasıyla yaraladılar

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da trafiği tehlikeye düşürüp tepki gösteren gençleri tartaklayan şehir magandaları, kavgaya müdahale eden polis memurunun silahı alarak ayağından yaraladı. Silahla yaralanan polis memuru ile tartaklayan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan 4 kişi ise kısa sürede yakalandı. Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi\'ndeki Kocatepe Camisinin arkasında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden Doktor Mediha Eldem Sokağı\'na giren bir sürücü otomobilini yol kenarındaki gençlerin üzerine sürdü. Sözlü tartışmanın ardından otomobilden inen şehir magandası 4 kişi, üzerine araba sürdükleri 4 gencii tekme-tokat dövdü. Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan polis memuru İhsan U. ve çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale ettiler. Polis memuru İhsan U. kendisinin polis olduğunu söyleyerek tarafların ayrılmasını istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada otomobildeki kişilerden biri, pala olarak tabir edilen uzun bıçakla diğer vatandaşlara saldırdı. Bunun üzerine polis memuru İhsan U. havaya ateş açtı. Şehir magandaları bu kez polise saldırarak elinden tabancasını aldı. İçlerinden biri tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladığı polis İhsan U\'ya ateşe ederek sol ayağından vurdu. Ardından otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Başına aldığı darbe ve sol bacağına isabet eden kurşunla yalaranan polis memuru ile darp sonucu yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları kısa süre içinde Çankaya\'da yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.