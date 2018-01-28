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(Görüntülü Haber) Şehidin cenazesi helallik için evine getirildi

     Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Afrin'de şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi Üsküdar Karacaahmet mezarlığındaki gasilhaneden alınarak konvoy eşliğinde Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan evine getirildi

28 Ocak 2018 19:38

 

 

 Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Afrin\'de şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın cenazesi Üsküdar Karacaahmet mezarlığındaki gasilhaneden alınarak konvoy eşliğinde Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi\'nde bulunan evine getirildi. Şehidin cenazesini çok sayıda vatandaş karşıladı. Ümraniye müftüsü tarafından Kur\'an-ı Kerim okundu. Şehitin eşi Gamze Mehmethan, cenaze aracına çıkarak tabutun üzerine kapandı. Cenazede sık sık tekbir sesleri yükseldi. Alınan helalliğin ardından şehit Mehmethan\'ın cenazesi Pendik 15 Temmuz Camiinde kılınacak cenaze namazı için yola çıktı.

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