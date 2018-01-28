(Görüntülü Haber) Seferleri iptal olan İranlı yolculardan protesto

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İran\'da etkili olan kar yağışı uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal olan yolcular da, bu durumu Atatürk Havalimanı\'nda protesto etti. İstanbul\'dan İran\'ın başkenti Tahran\'a gidecek yolcular, kar yağışı nedeniyle seferler iptal olunca ülkelerine gidemedi. 24 saatten uzun süredir havalimanında beklediklerini belirten yolcular, havayolu şirketi tarafından kendilerine yiyecek ve içecek verilmediğini söyledi. İranlı Yolcu Sasa Fikri Uçaklar iptal olmuş. 24 saatten fazla zamandır buradayız. Para yok, otel vermiyorlar. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Yiyecek de vermediler, bize hiçbir şey vermiyorlar. Bize otel versinler dedi.