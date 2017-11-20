(Görüntülü Haber) Seferihisar’da Mandalina Şenliği

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde bu yıl 18\'inci kez düzenlenen Mandalina Şenliği\'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, mandalinanın katma değerini artırmak için günde 300 kilogram kuruttuklarını, kilosu 1.2 Euro\'dan yani 10 kat bedelle Almanya\'ya ihraç ettiklerini söyledi. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18\'inci Mandalina Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye bandosu eşliğinde gerçekleşen rengarenk kıyafetli çocukların da yer aldığı kortej yürüyüşüyle şenlik başladı. Şenliğin yapıldığı alanda mandalinalı ürünlerin yanı sıra Seferihisar\'a özgü diğer ürünlerin de stantlarda satışı yapıldı. Şenliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, şunları söyledi: \"Bugünün asıl amacı mandalina ağaçlarının çığlığını size duyurmak. Belediye Başkanı Şehr-emini demektir. Yani şehrin emanet edildiği insan. Şehir ise, insanların yaşadığı yer. Yani şehir, doğası, diğer canlıları, ağaçları, denizi ve toprağıyla birlikte vardır. Belediye başkanı işte bunların hepsinin emanet edildiği insandır. Onun için, denizimizi koruyalım diye orkinos çiftliğiyle mücadele ettik, onun için, sokak hayvanlarını koruyalım diye sokak hayvanları yuvası inşa ettik. En büyük zenginliğimiz olan, doğamıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak elbette asli görevimiz. Bir başkan, kentinin doğasını koruyor ve tarihine sahip çıkıyorsa görevini yapıyor demektir.\" MANDALİNA KURUSU ALMANYA\'YA SATILIYOR Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, mandalina bahçesi ve ürünün değerini artırmak, üreticinin cebine giren parayı büyütmek için Mandalina Üretici Birliği\'ni kurduklarını ardından, işleme paketleme tesisi satın alıp onu birliğe devrettiklerini mandalinayı sadece dalından koparılıp satılan bir ürün olmaktan çıkarıp, rekabet gücünü arttırarak, raf ömrünü uzatmak ve katma değerini büyütmek için yan ürünlerini geliştirdiklerini anlattı. Soyer, \"Soğuk hava deposu inşa ettik. En son geliştirdiğimiz en başarılı ürünümüz mandalina kurusu oldu. Günde 300 kg kurutarak başlattığımız bu üretim süreci, mandalinanın katma değerini en az 5 misli artırarak, yeni ihracat olanakları açtı. Bu yıl kilosu 1,2 Euro’dan yani 10 misli bedelle Almanya’ya ihracat yapıyoruz\" dedi. \'BAHÇELERİ BETONA FEDA EDEREK YAPACAĞIMIZ TAHRİBAT İHANET OLUR\' Belediye Başkanı Soyer, mandalina bahçelerini imara açtıkları yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, ilçede imar planlarının 1985 yılında İller Bankası tarafından yapıldığını, belediyenin halen bu planlar üzerinden ruhsat verdiğini, üst ölçekli planlara uymak zorunda olan belediyenin bu planlara aykırı davranmasının imkansız olduğunu söyledi. Soyer, şöyle konuştu: \"Mandalina bahçeleri 1985 yılında yapılan imar planlarının kurbanı olmuştur. Seferihisar Belediyesi, üst ölçekli planlara uymak, mülkiyet hakkı ve planlar nedeniyle ortaya çıkan kazanılmış haklara uygun ruhsat düzenlemek yükümlülüğü ile baş başadır. Bu tablo karşısında mandalina bahçelerini korumak için tek çare, mandalinanın katma değerini, pazarlama kabiliyetini artırmaya çalışmak olmuştur. Çünkü tek umudumuz, mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak ve böylece üreticiyi mandalina ağaçlarını kesmekten caydırmaktır. Bahçeleri betona feda ederek yapacağımız tahribat ihanet olur. Doğa, uğradığı tahribatın bedelini her daim ödetmiştir. Dinozorları yok eden bu haşmetli güç, insanoğlunun sonunu getirmek için gözünün yaşına bakmayacaktır. İnadına tohum, inadına mandalina yetiştireceğiz.\" MANDALİNA KRAL VE KRALİÇESİ SEÇİLDİ Birbirinden renkli yarışmalara sahne olan etkinlikte Mandalina Kral, Kraliçesi ve En İyi Mandalina Yetiştiricisi de seçildi. Güzellik yarışmasında 2017 Mandalina Kraliçesi Büşra Dipkaya, Mandalina Kralı Yalın Mert Durmaz oldu. Yılın en iyi mandalina yetiştiricisi ise Sedat Özinan oldu. Şenlik kapsamında yapılan En İyi Mandalinalı Yemek Yarışması\'nın birincisi mandalina ve balıktan yaptığı \'Diriliş7 isimli yemeğiyle Esra Tıklar, En İyi Mandalinalı Tatlı Yarışmasını \'Mandalinalı Kurabiye\' tatlısıyla Gülizar Kızılçay kazandı. En yavaş bisiklet sürme yarışmasını ise Yunus Yüce kazandı. Kazananlara ödülleri Seferihisar Çocuk Belediyesi meclisinde görevli çocuklar tarafından verildi. Ayrıca WheelChair Dance Project/Engelsİzmir grubu, Seferihisar Pantomim ekibi ve Zeybek ekibi de sahneye çıkarak gösteriler gerçekleştirdi. Seferihisar’ın turuncu bayramı ünlü sanatçı Feridun Düzağaç’ın şarkılarıyla tamamlandı.