(Görüntülü Haber) Sedyede basın açıklaması yaptı

SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde turizmci Süreyya Pekuysal, FETÖ tarafından 4 oteline el konulduğunu belirterek, basın açıklaması yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Pekuysal, açıklamasını ambulansla getirildiği sedye üzerinde yaptı.



Varan Turizm\'in eski ortaklarından ve eski Varuna Otelleri sahibi Süreyya Pekuysal, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla geldiği Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'ndeki otelin önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin açıklamaya izin vermemesi üzerine başka ambulansla farklı bir noktaya götürülen Pekuysal, sedye üzerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle gazetecilere açıklama yaptı.



\"DEVLET BÜYÜKLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM\"



Yaklaşık 100 yıllık turizmci bir ailenin evladı olduğunu belirten Süreyya Pekuysal, şunları söyledi:



\"Bu memlekete biz her zaman döviz getirdik, para kazandırdık. Hiçbir hilemiz hurdamız olmadı. FETÖ denilen illet maalesef bütün Türkiye\'yi nasıl sardıysa bizim gibi işadamlarını da mahvetti. Elimizden mallarımızı, mülklerimizi aldılar. Davalarıma bakan bütün hakim ve savcıların hepsi tutukludur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Bunlar maalesef bizlerin ve memleketimizin içini sarmış vaziyetteler.\"



\"FETÖ\'YE PARALAR DAĞILIYOR\"



Alman bir tur operatörü vasıtasıyla ABD\'ye oradan da FETÖ\'ye para gönderildiğini öne süren Pekuysal, \"Bunu ihbar ediyorum. Nasıl gidiyor? Turist buraya geliyor. Burada yiyip içiyor. Ama paralar Almanya\'da ödeniyor. Almanya\'dan da çok rahat şekilde FETÖ\'ye para dağılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine sesleniyorum; benim gibi mağdur olan kişileri irdelesinler. Bilhassa işadamlarını. Bu kişiler kaçınca ülkemizdeki milyarlarca dolar yurt dışına gitmiş olacaktır\" iddiasında bulundu.



\"BENİ AYAĞIMDAN VURDURDULAR\"



FETÖ\'den aranan bir kişinin otelinde kiracı olduğunu ve sahte evraklarla oteli ele geçirdiğini iddia eden Pekuysal, şöyle dedi:



\"Yasal haklarımızı aramak için davalar açtık. Fakat bütün davalarımız reddediliyor veya kaybediyoruz. Avukatım para karşılığında beni sattı. Bunu ispat ettik. Ama adamlara mahkeme beraat veriyor. Tabi bu arada beraat veren hakim ve savcılar FETÖ\'den tutuklu. Beni mağdur etmek için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Bunlarla ilgili şu anda iadeyi muhakeme kararları alındı. Şu anda görev yapan hakim ve savcılarımıza güveniyoruz. Allah\'ın izni ve devletimizin bize vereceği güçle bu FETÖ denilen pisliği memleketimizden atacağız. İnşallah eski işadamlığımıza, eski gücümüze döneceğiz. Yanımda çalışan birini ayarlayıp beni ayağımdan vurdurdular. Daha sonra üzüntüden kandil gecesi iç kanama geçirdim. Bağırsağım delindi. Şu an tedavi görüyorum.\"



\"YAP-İŞLET-ÇÖK\" MODELİ



Hukuk Danışmanı Tolga Taşcıoğlu da, Süreyya Pekuysal\'ın turizm sektörünün duayenlerinden biri olduğunu anlatırken, \"Zamanında vergi rekortmeni olmuş. 2005 yılında Ö.G. denen FETÖ\'cü şahısla tanıştıktan sonra hayatı değişiyor. Bu oteller sahte evrak ve sahte belgelerle hepsi Süreyya Bey\'in elinden alındı. Bir bakıma yap-işlet-devret modeliyle otellerinin yapılması için gerekli sözleşmeler yapılmasına rağmen yap-işlet-devret değil de bu FETÖ\'cüler yap-işlet-çök modeliyle otelleri ellerinden almış\" dedi.



Pekuysal\'ın yanında bulunanlar zaman zaman \'Kahrolsun FETÖ, var olsun reis\' diye slogan attı.