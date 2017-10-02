(Görüntülü Haber) Şavşat’ta kaya kütlesi aracın üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat İlçesi’nde yamaçtan kopan kaya kütlesi, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Araçtaki 1\'i çocuk 3 kişi, olay yerinde yaşamlarını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Şavşat İlçesi Eskikale Köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Ahmet Çoban’ın kullandığı 06 ANS 117 plakalı hafif ticari aracın üzerine, seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü. Kaya kütlesinin altında ezilen araçtaki sürücü Ahmet Çoban ile oğlu 6 yaşındaki Umut Çoban ve 52 yaşındaki Yunus Çoban olay yerinde can verdi. 46 yaşındaki İsminur Koker ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olay yerine ulaşan Artvin AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kaya kütlesinin kaldırılması ile araçta sıkışan cesetler çıkarılarak Şavşat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.