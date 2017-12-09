(Görüntülü Haber) Savcılık: Kahvedeki kavga ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesindeki bir kahvede aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Alaplı Belediye binası yanında yer alan kahvede dün iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili, 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız kahvedeki kavga ile ilgili açıklamada bulundu. Yağız, kavganın aralarında husumet bulunan iki aile mensubu kişiler arasında çıktığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu: \"6 kişi arasında başlayan, ardından aralarında husumet bulunan aile efradının da katılımıyla büyüyen kavga kolluk birimleri tarafından kontrol altına alınmış olup bu aşamada olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 5 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedavileri ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.\"