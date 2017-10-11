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(Görüntülü Haber) Savcı: 'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor' deyince ateş etmeye başladı (2)

'SAYIN CUMHURBAŞKANI KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR' Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, dün Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında, polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan savcı A

11 Ekim 2017 16:19

\'SAYIN CUMHURBAŞKANI KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR\' Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, dün Korkuteli Adliyesi\'ndeki makam odasında, polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan savcı A. Kadir Küçüköner\'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Başsavcı Solmaz, şöyle konuştu: \"Soruşturmayla ilgili 4 savcı görevlendirdik. Olay yeri incelemesi yapıldı. Çevredeki tüm kameralar incelendi. İfadeler alındı. Raporlar hazırlanıyor. Adli yönle ilgili açıklama, raporlar hazırlandıktan sonra yapılacak. Hastamızı da ziyaret ettik. Her şey çok iyi. Şuuru ve konuşması çok iyi. Olayla ilgili her şeyi hatırlıyor ve anlatıyor. Sağlığı açısından her şey çok iyi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Göğüs, sağ el ve sağ ayak bileğiyle ilgili tedavileri devam ediyor. Bizi görünce yüzü güldü. Savcımızın mesleğindeki ilk görev yeri, ilk kez bizimle çalıştı. Bizi görünce \'Sayın Başsavcım\' diyerek ayağa kalkmak istedi. Bu da her şeyin yerinde olduğunu gösteriyor.\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da konuyu yakından takip ettiğini aktaran Ramazan Solmaz, \"Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Olayı duyduğu andan itibaren yurt dışında olmasına rağmen yakından ilgilendi\" dedi. KAYIP MERMİ ÇEKİRDEĞİ ARANIYOR Olayın terör uzantısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine Solmaz, \"Terörizmle ilgili bize de sorular geliyor. Ancak konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinde 5 boş kovan, 4 de mermi çekirdeği bulduk. Şu an 5\'inci çekirdeği arıyoruz. Kısa süre içinde raporlar hazırlanacak. O zaman geniş bir açıklama yapacağız\" dedi. KIRIKLAR VAR, AMELİYAT EDİLECEK Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise \"Hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürecek. Kemik kırıkları var. Yarın ya da daha sonraki gün ortopedi servisinden ameliyat edilecek\" dedi.

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