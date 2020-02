(Görüntülü Haber) Savcı Demirtaş ve Önder'in örgüt propagandasından cezalandırılmalarını istedi (2)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, her iki sanığın atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi. Duruşmaya sağlık raporu sanan Selahattin Demirtaş katılmadı. Demirtaş, mahkemenin SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılması yönündeki talebini de reddetti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş kaldığı cezaevinin doktoru tarafından verilen 3 günlük raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Diğer sanık Sırrı Süreyya Önder ve tarafların avukatları duruşmalarda hazır bulundu. Duruşmayı HDP\'li milletvekilleri Celal Doğan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, İsveç Sosyal Demokrat Parti milletveikili Yılmaz Kerimoa, Dielenke Partisi milletvikili Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilen bir heyet, eski milletvekili ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç da duruşmayı takip ettiler. Demirtaş ve Önder\'i savunmak için yaklaşık 60 avukat duruşma salonunda bulundu. DEMİRTAŞ SEGBİS İLE BAĞLANMAYI KABUL ETMEDİ Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş\'ın bulunduğu cezaevi doktoru tarafından 3 günlük yatak istirahatine ilişkin 3 günlük rapor sunarak duruşmaya katılmadığını, 09.15\'te cezaevine müracaat edilerek SEGBİS bağlantısı istendiğini, ancak Selahattin Demirtaş\'ın SEGBİS yoluyla savunma yapmayı kabul etmediğini beyan eden bir sayfalık dilekçe sunduğunu söyledi. Söz alan sanık Sırrı Süreyya Önder, bu davanın siyasi müdahale davası olduğunu savundu. Savcının usule uygun bir mütalaa vermesini umduğunu söyleyen Önder, \"Ondan sonra savunmamı yapacağım\" dedi. Mahkeme heyetinin burada kuracağı cezanın kendileri için önemli olmadığını söyleyen Önder, \"Her koşulda sözümüze sahip çıkarız, bağlamından koparılmasına da karşı çıkarız. Cezayla hak, adalet, özgürlük talebinden cayacak değiliz. Benim derdim demokrasi ve barışın yara almaması. Üzerimizde bir baskı var\" dedi. \'DEMİRTAŞ TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİDİR\' Selahattin Demirtaş\'ın Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan 4 adaydan biri olduğunu söyleyen Önder, \"Hangi siyasal oluşuma bakarsanız bakın; Türk milliyetçisinden Ezidisi\'ne, Ermenisinden Laz\'ına herkesin kalbine dokunur. Sayın Demirtaş Türkiye\'nin geleceğidir. Bunun biricik temel söylemi barış. Bu ülkedeki müesses nizamını derinden sarstı, telaş bundandır. Biz siyasetçiyiz, bu dava siyasi davadır. Siyasetçinin işi konuşmaktır, vahim şeyler söyleyebilir\" dedi. \'HDP OLARAK DEDİĞİM HER ŞEY HPG OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ\' Davaya konu konuşmalarına ilişkin polis çözümlemesi olduğunu söyleyen Önder, \"HDP olarak dediğim her şey HPG olarak değerlendirilmiş. Maddi hata var. \'Bu ülkeyi kabristana çevirmişler, gülistana çevireceğiz\' demişim, \'kabristana çevireceğiz\' diye yazılmış. Bu lafların hiçbirini söylemediğimizi göreceksiniz, çözümleme yapsaydınız\" dedi. Önder, davaya konu konuşmalarının TRT\'den istenecek kamera kaydının Adli Tıp\'a gönderilerek çözümlenmesini istedi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyleyen Önder, \"Yargı bu sürece müdahil olmazsa sayın Demirtaş ikinci tura kalanlardan biri olacaktır. Yeter ki yargı bu işte kendini bir enstrüman olarak kullandırmasın\" dedi. DEMİRTAŞ\'TAN 1 SAFYALIK DİLEKÇE Mahkeme Başkanı Demirtaş\'ın duruşma sürerken 1 sayfalık dilekçe gönderdiğini belirterek dilekçeyi okudu. Demirtaş dilekçesinde, kendisine duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmadığını, hiçbir şekilde adil yargılama yapamayacağı anlaşılan mahkemenin davadan çekilmesini istedi. SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNMAK İÇİN DOSYAYI İSTEDİ Duruşma savcısı, Demirtaş\'ın ilk üç duruşmada SEGBİS sistemi ile mahkemeye bağlanmayı kabul etmediğini, katıldığı dördüncü duruşmada esas hakkında savunmasını yapmayarak usule ilişkin konuştuğunu, bir önceki duruşmaya da rapor alarak katılmadığını, savunma hakkını kötüye kullandığını, diğer sanık Sırrı Süreyya Önder\'in de esas hakkında savunmasını yaptığını belirterek, esas hakkında mütalaasını sunması için dosyanın celse arası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na tebliğini istedi. Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş\'ın ilk üç duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmayı kabul etmediğini, katıldığı dördüncü duruşmada da esasa ilişkin beyanlar yerine usule ilişkin beyanlarda bulunarak mahkemeyi reddettiğini, bir önceki duruşmaya da rapor alarak katılmadığını, savunma hakkını kötüye kullandığını, bu nedenle daha önce Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunma yaptığını, bu savunmasının okunmasıyla savunma yapılmış sayılacağını beyan etti. Mahkeme başkanı ayrıcı Sırrı Süreyya Önder\'in beyanları nedeni ile, \"Kimsenin seçim sürecine girmesini engellemek gibi bir amacımız yoktur\" dedi. AVUKATLARIN DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILMALARINA KARAR VERİLDİ Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Demirtaş ve Önder\'in avukatları, buna itiraz ederek söz almak istediklerini beyan ettiler. Mahkeme başkanı ile avukatlar arasında söz verme tartışması yaşandı. Ortamın gerilmesi üzerine mahkeme başkanı, bir kısım avukatın kendisi tarafından söz verilmeden konuştuklarını belirterek, salonda bulunan tüm sanık avukatlarının duruşma disiplinine uymaları konusunda uyardı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı iki avukat hariç kalan avukatların salondan çıkarılmasını istedi. Gerginlik sürünce duruşmaya 15 dakika ara verildi. SALON BOŞALTILDI Mahkeme başkanının bu kararı üzerine tüm avukatlar ve izleyiciler salonu boşaltırken sadece yabancı iki milletvekili ve gazeteciler salonda kaldı. SAVCI ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ Salon boşaltıldıktan sonra duruşmaya yeniden başlandı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanıklar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in 17 Mart 2013 tarihinde yapılan Nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sırrı Süreyya Önder, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları amacıyla duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu\'nda BDP tarafından organize edilen Nevruz kutlamalarına katıldıkları, kutlamada PKK adına yasadışı sloganlar atıldığı, PKK/KCK bayrağının açılmasıyla yasadışı eyleme dönüştüğü, parti yöneticilerinin \"Öcalan\'a özgürlük, Kürtler\'e statü\" yazılı slayt perdesinin önünde konuşma yaptıkları belirtiliyor. Şüpheliler Demirtaş ve Önder\'in Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları önünde konuşma yaptıkları, konuşmalarda terör örgütü ve Öcalan\'ın propagandasının yapıldığı belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin \"Terör örgütü propagandası\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.