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(Görüntülü Haber) Savaş gemisi boğazdan geçti

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-RUS Donanması'na ait 127 borda numaralı 'Minsk' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı

08 Kasım 2017 21:21

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-RUS Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı.

Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' isimli savaş gemisi, saat 16.30\'da İstanbul Boğazı\'ndan giriş yaptı. Geminin geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti. 

Savaş gemisinin ön ve arka kısmından silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güvertesinde ise askerlerin boğazın kıyısını izleyip fotoğraf çekti. Güvenlik önlemleri altında boğazı geçen gemi yaklaşık 1,5 saatte Marmara Denizine açıldı.

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