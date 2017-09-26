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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de korkunç ölüm...

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer’de kombi tamiri için bir eve gelen tamirci, pencereden asansör boşluğundaki kombiye baktığı sırada apartmanın girişinden çağrılan asansörün kabini ile duvar arasında sıkıştı

26 Eylül 2017 18:55

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer’de kombi tamiri için bir eve gelen tamirci, pencereden asansör boşluğundaki kombiye baktığı sırada apartmanın girişinden çağrılan asansörün kabini ile duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan tamirci hayatını kaybetti. Kaza, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi 58 numarada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kombi tamiri için eve gelen tamirci Refai Yaşın (40) kombiyi kontrol etmek istedi. Kombi asansör boşluğunda olduğu için birinci kattan pencereyi açan tamirci kombiyle ilgilenirken, giriş kattan asansör çağrıldı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan tamirci, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye , sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İTFAİYE İKİ SAATTE KURTARDI Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer ve Seyrantepe itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tamirci sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından Refai Yaşın\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz tamircinin sırt çantası ve tesisat çantası arkadaşları tarafından araca koyuldu.

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