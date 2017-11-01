(Görüntülü Haber) Sarıyer'de, Kırgız kıza tecavüz eden şüpheli, Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İSTANBUL Sarıyer\'de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A.\'ya tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki Fatih Y., Adana\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sarıyer\'de, İTÜ Ayazağa Metro çıkışında geçen 26 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, polise başvuran Kırgizistan uyruklu 22 yaşındaki E.A. tecavüze uğradığını, para ve telefonunun gasp edildiğini söyledi. E.A., gece saatlerinde metrodan çıkarak bir süre yürüdükten sonra arkasından gelen bir kişinin kendisini \'Sessiz ol, öldürürüm seni\' diyerek önce tehdit ettiğini daha sonra yere düşürüp tecavüz ettiğini iddia etti. Üniversiteli E.A. ayrıca, saldırganın kaçarken cüzdanını ve cep telefonunu da gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yere yakın olan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fatih Y. olduğunu saptadı. Şüphelinin izin takip eden İstanbul polisi, Fatih Y.\'nin Adana\'da olduğunu belirleyince Adana Gasp Büro Amirliği\'nden yardım istedi. Adana Otogarı\'nda yapılan operasyonla Fatih Y., yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fatih Y.\'nin polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Şüpheli olayın meydana geldiği İstanbul\'a gönderildi.