T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sarıyer'de, Kırgız kıza tecavüz eden şüpheli, Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İSTANBUL Sarıyer'de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E

01 Kasım 2017 18:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İSTANBUL Sarıyer\'de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A.\'ya tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki Fatih Y., Adana\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sarıyer\'de, İTÜ Ayazağa Metro çıkışında geçen 26 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, polise başvuran Kırgizistan uyruklu 22 yaşındaki E.A. tecavüze uğradığını, para ve telefonunun gasp edildiğini söyledi. E.A., gece saatlerinde metrodan çıkarak bir süre yürüdükten sonra arkasından gelen bir kişinin kendisini \'Sessiz ol, öldürürüm seni\' diyerek önce tehdit ettiğini daha sonra yere düşürüp tecavüz ettiğini iddia etti. Üniversiteli E.A. ayrıca, saldırganın kaçarken cüzdanını ve cep telefonunu da gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yere yakın olan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fatih Y. olduğunu saptadı. Şüphelinin izin takip eden İstanbul polisi, Fatih Y.\'nin Adana\'da olduğunu belirleyince Adana Gasp Büro Amirliği\'nden yardım istedi. Adana Otogarı\'nda yapılan operasyonla Fatih Y., yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fatih Y.\'nin polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Şüpheli olayın meydana geldiği İstanbul\'a gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASarıyer KırgızistanFatihAdanaSarıyerAyazağa MetroAğustosKırgizistanBununPolisAdana Gasp Büro AmirliğiAdana OtogarıOperasyonGörüntülerde Fatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24