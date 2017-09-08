(Görüntülü Haber) Sarıyer'de helikopter destekli terör operasyonu

Haber-Kamera: Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04:00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde önceden tespiti yapılan adreslere özel harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerin bulunduğu sokağın girişleri Akrep diye tabir edilen polis araçlarıyla kapatıldığı görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Söz konusu adreslerde aralamalar yapılırken bazı şüphelilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi.