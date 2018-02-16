(Görüntülü Haber) Sarıyer'de bir binanın çöken kısmı ahırın üzerine devrildi

GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR İNEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Sarıyer\'de bir binanın giriş katının ön cephesi ahırın üzerine devrildi. Göçük altında kalan bir ineği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mücevher Sokak\'ta 3 katlı binanın giriş katının ön cephesi ahırın üzerine devrildi. Devrilme sonucu ahırın çatısı da çöktü. Göçük altında kalan bir ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.