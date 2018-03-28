(Görüntülü Haber) Sarıyer'de apartman dairesinde uyuşturucu serası: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)



SARIYER\'DE bir apartman dairesine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evin uyuşturucu imalatı için seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer\'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Polis, Sarıyer\'de bir eve 21 Mart\'ta düzenlediği operasyonda B.G.(33) ve H.Y.(29)\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı baskında evin uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evde yapılan aramalarda 70 kök Hint keneviri, 215,5 gram hint keneviri yaprak ve bitki parçaları, 0,7 gram kokain, 15 ecstascy hap, 2 terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan gübre ve düzenek ele geçirildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'Uyuşturucu madde imal etmek\' suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.







BUZDOLABINDAN KENEVİR ÇIKTI



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sera eve düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin düzeneklerle yetiştirilen hint kenevirlerini bulması kameralara yansıdı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda buzdolabının içinde hint keneviri bulunması da görüntülendi.