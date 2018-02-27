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(Görüntülü Haber) Sarıyer ve Şişli'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER ve Şişli’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı

27 Şubat 2018 14:43

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER ve Şişli’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. İlk kaza Şişli\'de D-100 Karayolu Çağlayan yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ömer Can Mumay yönetimindeki 34 LN5912 plakalı otomobil Çağlayan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, sürücü Mumay yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İKİNCİ KAZA SARIYER’DE İkinci kaza ise Sarıyer\'de Yeniköy, Köybaşı Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nazife Kılıç yönetimindeki 34 EL 5769 otomobil, Beşiktaş istikametine ilerlerken kayganlaşan yolda virajı alamayarak karşı yönden gelen Beşiktaş-Tarabya seferini yapan Sercan Akgül yönetimindeki 34 M 4973 plakalı minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kılıç, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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