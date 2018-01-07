(Görüntülü Haber) Sarıkamış şehitlerini anma programında 9 yaşındaki şehit oğlu duygulandırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SARIKAMIŞ\'ta 1915 yılında düzenlenen harekat sırasında şehit olan 60 bin asker Çorum\'da düzenlenen programla anıldı. Şehitlik ziyareti sırasında Mardin\'in Derik ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un (36) oğlu Hüseyin Emre Erkoç’un (9) babasının mezarı başında durup beklemesi görenleri duygulandırdı. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Çorum\'da anma programı düzenlendi. Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı\'nda biraraya gelin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda kişi ve öğrencilerden oluşan grup \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atarak şehitilğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, şöyle dedi: \"Sarıkamış’ta kar şehitlerimizin üstünü örtmüştü ancak, yüreklerde taşınan vatan, millet ve bayrak sevgisi, eşsiz bir sağduyu ve yüksek disiplin anlayışıyla birleşerek kahraman Mehmetçiğin en zor şartlara bile göğüs germesini sağladığı gerçeğini asla örtmemiştir.\" Ardından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Programa Mardin\'in Derik İlçesi\'nde 24 Haziran 2016\'da teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu Hüseyin Emre Erkoç ile şehit eşi beden eğitimi öğretmeni Gülay Erkoç da katıldı. Hüseyin Erkoç\'un babasının mezarının başında beklemesi ve dua etmesi görenleri duygulandırdı.