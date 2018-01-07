(Görüntülü Haber) Sarıkamış şehitleri Sakarya'da anıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - KARS\'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Adapazarı\'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nce, Adapazarı\'da Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi. Kent merkezindeki yüzme havuzu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve \'Sarıkamış\' yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüşe Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Aile ve Sosyal Politikalar Sakarya İl Müdürü Mutlu Işıksu, Gençlik Merkezi üyeleri ve Sakaryalılar katıldı. Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'nı üzerinden yapılan yürüyüş, Yorgalar Mezarlığı\'nda son buldu. Sarıkamış ile ilgili konuşmaların yapılmasının ardından Kur\'an okunmasıyla anma programı sona erdi.