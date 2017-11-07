(Görüntülü Haber) Sarıkamış deniz şehitleri anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - SARIKAMIŞ\'taki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi açıklarında 7 Kasım 1914 tarihinde Rus donanması tarafından batırılan 3 geminin mürettebatı, denize çelenk bırakılarak anıldı.



7 Kasım 1914\'te Rus donanması, \'Bezm-i Alem\', \'Bahr-i Ahmer\' ve \'Mithatpaşa\' adlı nakliye gemilerini Kandilli mevkisinde batırdı. Batırılan gemiler için ilk tören, Ereğli Sahil Bandı\'nda bulunan ve Kafkas Cephesi\'nde şehit olan Ereğlili 65 askerin isimlerinin yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı\'nda yapıldı. Törene Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Sarıkamış Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 3 geminin Rus donanması tarafından batırıldığını hatırlatarak, \"6 Kasım 1914 tarihinde İstanbul’dan yola çıkan gemilerin, 7 Kasım’da Ereğli açıklarında batırıldığı doğrudur. 3 geminin içinde toplam 220 personel vardı. Gemiler, Karadeniz Ereğli açıklarına geldiklerinde, Zonguldak’ı bombalamaktan dönen Rus gemilerince batırıldı. Depolarda gizlenen askerler, gemiler batırılınca boğuldular. Sadece personelden 36’sı kıyıya yüzerek kurtuldu. Ben, sadece Sarıkamış değil, bugüne kadar şehit olan ve yaşamını yitiren tüm gazilerimize rahmet diliyorum\" dedi.



Buradaki törenden sonra gemi ile 3 geminin batırıldığı düşünülen 9 mil açığa gidildi. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa yazılı çelenkler, denize bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.