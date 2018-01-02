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(Görüntülü Haber) Sarıgöl'de dalında 2018 üzümü

Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa),(DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadını tamamlayan üretici Ahmet Tosun (43) deneme amaçlı bazı salkımları dalında bıraktı

02 Ocak 2018 13:37

Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa),(DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadını tamamlayan üretici Ahmet Tosun (43) deneme amaçlı bazı salkımları dalında bıraktı. Üzüm hasadını eylül ayının sonunda tamamladığını dile getiren üzüm üreticisi Ahmet Tosun, bu yıl deneme amaçlı olarak bağında bazı üzüm salkımlarını kesmediğini söyledi. Bağları Temmuz ayından bu yana koruma amaçlı olarak örtü altına aldığını anlatan Tosun, Ben üzümlerimin hasadını eylül ayının sonunda tamamladım. Bu yıl deneme amaçlı olarak bağımda bazı salkımları kesmedim. Naylon altında korumaya bıraktım. 2017 yılının üzümlerini evde ailemle birlikte tüketiyoruz. Soğuk hava depolarında üzümler bekliyor. Ben de açık hava deposu gibi koruyorum. Bakalım 2017 üzümleri ne zamana kadar dalında kalacak, göreceğiz dedi.

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