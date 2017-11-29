(Görüntülü Haber) Sarıçiçekler çifti cinayetinde 12 yıl sonra 14 gözaltı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de 2005 yılında evlerinde silahla öldürülen Evrim ve Selahattin Sarıçiçekler çiftinin cinayetiyle ilgili 14 kişiyi gözaltına alındı. Küçükçekmece, Sultan Murat Mahallesi, Mis sokak üzerinde 4 şubat 2015 yılında meydana gelen olayda Şanlıurfa\'dan kaçarak İstanbul\'a gelip evlenen Evrim ve Selahattin Sarıçiçek çifti evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis, o tarihte yaptığı araştırmada Evrim Sarıçiçeklerin erkek kardeşleri Bozan Ş. ile Gürkan Ş.\'nin cep telefonlarının olay yeri yakınlarında sinyal verdiğini tespit etmişti. O tarihte yapılan soruşturma sonucu Evrim Sarıçiçekler\'in erkek kardeşi Cindi Ş.\'nin daha önceden cinayet işlemek için İstanbul\'a geldiği ancak evden kaçan ablasını öldüremeyen Cindi Ş.\'nin Şanlıurfa\'ya dönmesinin ardından bir süre sonra intihar ettiği tespit edilmişti. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipleri tarafından olayla ilgili bazı yeni görgü tanıklarının ortaya çıkması üzerine 4 ilde yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9\'u İstanbul\'a getirildi. Şüphelilerin Evrim Sarıçiçekler\'in akrabaları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Gürkan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 13 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.