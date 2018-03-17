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(Görüntülü Haber) Sare Davutoğlu'ndan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte, Van'ın Erciş ilçesindeki kız öğr

17 Mart 2018 00:04

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte, Van\'ın Erciş ilçesindeki kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Davutoğlu, daha sonra Afrin\'de şehit olan Rıdvan Çevik\'in ailesine taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti. Van\'dan kara yolu ile Erciş\'e gelen Sare Davutoğlu ve Sevcan Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, eşi Fatma Yaşar ile AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın tarafından karşılandı. Ardından, 2013 yılında Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yaptırılan 200 yataklı Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu\'nu ziyaret eden Davutoğlu, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. 2011 Erciş depreminde hayatını kaybeden Ahmet İnci\'nin ikiz çocuklarının manevi annesi de olan Sare Davutoğlu, çocuklarla hasret giderdi. Sare Davutoğlu ve beraberindekiler, daha sonra, Afrin\'de şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik\'in Vanyolu Mahallesi\'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Burada acılı anne ile babaya taziyelerini ileten Davutoğlu, Erciş Öğretmenevi\'nde onuruna verilen yemeğin ardından Van\'a hareket etti.

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