(Görüntülü Haber) Sarayköy'deki tarihi evde yangın çıktı

Hasan ASLAN/SARAYKÖY(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, CHP eski ilçe başkanı Rıfat Kapancıoğlu\'na ait koruma altındaki 120 yılık tarihi evde, yangın çıktı. 2007\'de ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi evin restore edilmesi talimatı vermiş ancak, bina sahibiyle anlaşılamaması sonucu restore edilememişti. Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi İstasyon Caddesi\'ndeki tarihi Kapancıoğlu Konağı\'nda, dün saat 22.00\'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 120 yılık olduğu belirtilen koruma altındaki iki katlı tarihi evden alevler yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, tarihi konaktaki yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle başka bir eve sıçramadan söndürüldü. Tarihi tamamen yanarak büyük hasar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. CHP Sarayköy eski İlçe başkanı ve geçtiğimiz dönem belediye başkan adayı olan Başkanı Rıfat Kapancıoğlu\'na ait olan tarihi ev için 2007 yılında ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma altına alınmasını ve restore edilmesi talimatını vermişti. Ancak, binanın sahibiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamadığı için restore çalışmalarına başlanamıştı. Madde bağımlıların uğray yeri haline gelen tarihi evde elektrik bağlantısı da olmadığı için yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği sanılıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.