T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Saray'da selde şehit olan askerin cesedi bulundu (2)

Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde aşırı yağmur nedeniye dün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı aracıanın Galata Köprüsü'nde sel sularına kapıl

26 Ekim 2017 12:54

Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde aşırı yağmur nedeniye dün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı aracıanın Galata Köprüsü\'nde sel sularına kapılmasıyla kaybolan ve bu sabah şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı. Saray İlçesi\'nde dün sağanak yağmurda Kiremithane Mevkii\'nde ahırları bulunanlar Galata Deresi\'ndeki suların yağmur yağışı ve dağlardan gelen sularla birlikte yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım isteminde bulunması üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı\'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 sivil, ahırlarda mahsur kalanları kurtarmak için hareket etti. Askeri zırhlı personel taşıyıcı araç, sel sularına kapılarak Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden biri sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu saba erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Aralarda askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginYİRUNAKSOYSARAYTekirdağ DHA TEKİRDAĞ SarayGalata KöprüsüSarayKiremithane MevkiiGalata DeresiBölgedeGarnizon KomutanlığıAraçtaAskeriAskerlerdenKayıpAFAD UMKEEmniyet Müdürlüğü Deniz Polisi SualtıGece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24