(Görüntülü Haber) Saray'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (7)

Mehmet YİRUN- Şaban KARDEŞ- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde aşırı yağmur nedeniye mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı araç, Galata Köprüsü\'nde sel sularına kapılıp devrildi. Araçta bulunan 1 asker sel sularına kapılıp kayboldu. Saray İlçesi\'nde bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kiremithane Mevkii\'nde ahırları bulunanlar öğleden sonra Galata Deresi\'ndeki suların yağmur yağışı ve dağlardan gelen sularla birlikte yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım isteminde bulunması üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı\'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 sivil, ahırlarda mahsur kalanları kurtarmak için hareket etti. Askeri zırhlı personel taşıyıcı araç, sel sularına kapılarak Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden biri sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 6 kişi, Çerkezköy ve Saray Devlet hastanelerine götürülerek kontrolden geçirildi. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Olayın duyulması ardından bölgeye Saray\'dan askerler, Tekirdağ\'dan AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler lastik botlarla derede, değir ekipler de dere kıyılarında kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Askerler ise bölgede güvenlik önlemleri de aldı. SARAY\'DA DAHA ÖNCE 5 KİŞİ ÖLDÜ Saray İlçesi\'nin aynı bölgesinde 2009 yılında sel felaketi meydana geldi. Kiremithane Mevkiinde ahırları bulunan 5 kişilik aile bulundukları evde Galata Deresi\'nin taşması sonucu evlerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.