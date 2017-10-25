(Görüntülü Haber) Saray'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (11)

AĞACA SARILARAK YAŞAMA TUTUNDU Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'ndeki Galata Köprüsü\'nde, sel sularına kapılıp devrilen askeri personel taşıyıcı araçtaki bir asker, ağaca sarılarak kurtuldu. Kayıp askeri arama çalışmalarına ise hava karardığı için ara verildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, AFAD ve polis ekiplerinin suyun içindekileri kurtardıkları görüldü. Sıkıca sarıldığı ağaç sayesinde hayatta kalan asker de botla giden AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp askeri arama çalışmalarına ise hava karardığı için ara verildi. Engin ÖZMEN/SARAY (Tekirdağ), (DHA)