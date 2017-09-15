(Görüntülü Haber) Sarallar ve Şahinler adliyede birbirine girdi (5)

Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL,(DHA) Sedat Şahin grubu ve Sarallar grubu arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın görüldüğü Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda taraflar birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgaya polis müdahale etti İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu. Mahkemenin duruşmayı ertelenmesinin ardından adliye koridorları bir anda karıştı. Adliye koridorunda karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Gerginlik adliye önünde de devam etti.