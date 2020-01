(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'nın 'Dişi Messi'leri tabuları yıkıyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Kadınlar 3\'üncü Lig takımlarından Şanlıurfa Gençlikspor\'da futbol oynayan 25 genç kız, kentte birçok algıyı yıkarak büyük başarılara imza atıyor. \'Dişi Messi’ler olarak anılan futbolcu kızlar, kadının her yerde olması gerektiğini ifade ederek, verdikleri mücadelenin sadece yeşil sahayla sınırlı olmadıklarını söyledi. Şanlıurfa Gençlikspor Kulübü olarak kentte 10 yıldır faaliyet gösteren Kadın Futbol Takımı kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atarak, kentte töre ve ön yargılara karşı toplumda kadına biçilen rolü ve algıyı yıkıyor. Futbolun erkekle özdeşleştirildiğinin algısını yıkarak büyük başarılara imza atan genç kızlar, futbol oynamanın yanı sıra kadının birlikteliğini ve gücünü de gösteriyor. \'Şanlıurfa’da kız çocukları futbol oynamaz\', \'Futbol erkek işi\', \'Futbolu bize bırakın siz gidin çocuk doğrun yemek yapın\', \'Kız çocukları erkeklerin önünde oyun oynamaz\' gibi sözlerle karşılaşan genç kızlar, mücadele ettikleri Kadınlar 3\'üncü Lig’de aldıkları başarılarıyla göz dolduruyor. Erkekle özdeşleşen futbol anlayışını Şanlıurfa’da son 5 yıldır yıktıklarını ifade eden Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Abak, bu yıl 3’üncü Lig’de olduklarını, bir üst Lig’e çıkmak için canla başla mücadele ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: \"Şanlıurfa’da kadın futbol takımı 10 yıldır var. Genç kızlarımız Türkiye Kadınlar 3 Lig’de mücadele veriyorlar. Şu anda çok güzel bir alt yapı takımımız oluştu. Geçen yıl 3\'üncü Lig’de 3’üncü olarak sezonu kapattık. Genç kızlarda Türkiye 8’incisi olarak kaldık. Bu yıl Yıldızlar Takımında 10’nuncu olduk. Şu an sezon başı hazırlığını yapıyoruz. Yaklaşık 25 futbolcu kızımız var. Takım kaptanımız olan Bedriye Can, milli takım kampında hazırlanıyor. Kızlarımızın yaş ortalaması 15 ile 17 arasında değişiyor. Kızların futbol takımında oynaması için ilk başta aileleri tarafından çok zorlandık. Özellikle kız çocukların futbola değil de başka branşlara yönlenmesi için aileler bize çok ısrarda bulundu. Ama daha sonra baktılar ki kızlarının yetenekleri futbola daha yatkın olduğunu görünce destek olmaya başladılar. Şimdi tek hedefimiz grubumuzda şampiyon olarak bir üst Lig’e çıkmaktır.\" \'TOPUKLU AYAKKABI DA GİYERİZ KRAMPON DA\' Kadın futbol takımı oyuncularından Hatice Merve Çavuş ise ilk başta kendilerine yönelik olumsuz tepkilerin olduğunu, ancak kadınlar olarak mücadelelerin yeşil sahada da gösterdiklerini ifade ederek, \"Ben Şanlıurfa Gençlikspor\'da 5 yıldır, orta sahada oynuyorum. Benim futbola başlamam babamdan kaynaklanıyor. Ben mahallede erkek çocuklarıyla birlikte futbol oynardım. Burada benim yeteneğimi gören babam beni bu takıma yazdırdı. 5 yılın sonunda milli takıma gittim. Ben hem topuklu ayakkabı giyerim, hem de krampon. Bu takıma geldiğim için mutluyum\" diye konuştu. Şanlıurfa’da futbolun sadece erkekler tarafından oynanmadığını, kadının da bu oyunu oynayacağını aldıkları başarılarla kanıtladığını belirten Mehtap Yeşildağ da, \"Futbola küçüklüğümden beri ilgim vardı. Köyde hep erkeklerle birlikte futbol oynardım. İlk başlarda ailem benim futbol oynanama çok karşı çıktı. Sonra benim başarılarımı görünce desteklemeye başladılar. Takımımızın başarısından dolayı hem toplumda bizlere saygı gösteriyor hem de kadınlarımızı artık temsil ediyoruz. Benim henedfim idolüm Alex gibi oynamaktır” diye konuştu. \'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK FUTBOLA İLGİ GÖSTERİYOR\' Şanlıurfa’da kadınların da erkeklere göre futbola olan ilgilerinin çok fazla olduğunu belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hakan Keşküş de, kadın futbolcularının başarısının takdire sayan olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: \"Şanlıurfa’da 250 kadın futbol takım içerisinde 8 takım kuruldu. Burada takdire şayan bir başarı bulunmaktadır. Muhafazakar gibi bir şehirde ailelerin kız çocukların büyük önem gösterdiği Şanlıurfa’da, kız çocuklarımıza futbol oynaması için izin verilmesi büyük bir özveri ve başarıdır. Erkeklerin oynadığı çok sert bir spor olan futbolda kızların oynamasına ailelerin müsaade etmesi bu kent adına onur verici bir durumdur. Burada milli takımda oynayan oyuncularımızda bulunmaktadır. Ben kadın futbol takımının bu başarısının devamını katlanarak diliyorum. Bize inanan ve destek olan ailelere teşekkür ediyorum.\"