(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'daki hastanede 'çarşaf' tartışması

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da bir hastanede doğum yapan kadının eşi Salih Çiftçi, yastık ve çarşaf verilmediği iddiasıyla görevlilere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla, görevlilerle arasında çıkan tartışmayı canlı yayınlayan Çitçi\'ye özel güvenlik görevlisi müdahale etti. 18 Eylül\'de hastaneye götürülen Salih Çiftçi\'nin eşi, Yeni Doğan Servisi\'nde bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Doğumun ardından odaya giden Çiftçi Ailesi\'nin fertleri yatak üzerinde yastık, çarşaf olmaması üzerine hastane çalışanlarına durumu bildirdi. Ancak bir türlü çarşaf temin edemediğini ileri süren kadının eşi Salih Çiftçi, durumu sosyal medya hesabından cep telefonuyla canlı yayın yaparak takipçilerine duyurdu. Çiftçi\'yi gören bir özel güvenlik görevlisi çekim yapmamasını istedi. Bunun üzerine hastanede sesler yükselmeye başladı. Sinirlerin gerildiği anlar Salih Çiftçi\'nin sürdürdüğü yayına yansıdı. Eşine ve yeni doğan bebeğine gerekli yastık, çarşafın verilmemesine isyan eden Salih Çiftçi, \"Ben sizi şikayet ediyorum. Hastanenin yaptıklarına bakın. Ne yatak, ne yastık, ne de çarşaf var. Bunun için kimse benimle muhatap olmuyor. Sadece güvenlikçiler müdahale ediyor\" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Çiftçi\'nin eşi de odasındaki bu tartışmayı endişeli gözlerle izledi. Bir süre sonra hasta bakıcının yeni çarşaf ve yastık getirmesiyle de gerginlik son buluyor. Hastanedeki bu tartışmayla ilgili paylaşım, sosyal medya hesabında ilgi gördü.