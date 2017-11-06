(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da hareket halindeki beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TOKİ-Akabe yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Evren Sanayi Sitesine gitmekte olan sürücülerinin adları öğrenilmeyen 63 PE 222 plakalı beton mikseri ile 80 GL 403 plakalı minibüs ile 63 PS 586 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazasında minibüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Zincirleme kaza nedeniyle kısa süreli ulaşımın aksadığı yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.