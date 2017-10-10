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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının çekilerek ceza kesilmesini, yolu kapatarak protesto etti

10 Ekim 2017 20:43

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının çekilerek ceza kesilmesini, yolu kapatarak protesto etti. Kadri Erdoğan Caddesi\'nde esnaflık yapan yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde protesto amacıyla caddeyi ulaşıma kapattı. Kendilerine ve müşterilerine ait yola park ettikleri araçların çekilerek ceza kesildiğini belirten grup, bu nedenle iş yapamaz duruma geldiklerini ifade etti. İhbar üzerine gelen polis ile esnaf arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Esnafı dinleyen polis amirleri, konuyla ilgili yardımcı olunacağı sözünü verdi. Bunun üzerine grup, yolu açarak yaklaşık yarım saatlik eylemine son verdi.

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