(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da toprağa gömülü 5 otomatik tüfek ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da polis tarafından toprağa gömülü poşette, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu düşünülen 5 otomatik tüfek ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Silahların, kentte görev yapan üst düzey yöneticilere yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Karaköprü\'de bulunan ormanlık alanda toprağa gömülü silahların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı aramada toprağa gömülmüş poşette içerisinde 5 otomatik tüfek ve 18 şarjör ele geçti. Silahlara el koyan polis, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Balistik inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderilen tüfeklerin, kentte görev yapan mülki erkana yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor.