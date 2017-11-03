(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da tespih çalan hırsız tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yüzünü gizleyen ve elinde tüfekle girdiği işyerinden tespih ve gümüş çalan iki şüpheliden birisi yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtuluş ve Bahçelievler semtlerindeki bazı işyerlerinde hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda biri elinde tüfek olan iki kişinin işyerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden A.D.\'nin kimliğini belirleyen polis, şüpheliyi evine yaptığı baskınla yakaladı. Evde yapılan aramada da çalıntı çok sayıda tespih ve gümüş takı ele geçirildi. A.D., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olaya karışan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.