(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da sürücülerin yol kavgası: 2 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya tarafların yakınları da karıştı. Bıçak ve sopa kullanılan kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilmeyen 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, tekme tokat kavga etti. Bu sırada sürücülerin telefonla çağırdığı yakınlarının da gelmesiyle olay büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken, sürücüler ile kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.