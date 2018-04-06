(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da şehit polisler için mevlit

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için kentin simgesi olan Balıklıgöl Dergah Camisi\'nde mevlit okuttu. Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü şehit polisler için Dergah Camisi\'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur\'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif\'in ardından İl Müftüsü İhsan Açık, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek dua etti. Program, daha sonra katılanlara tatlı ikram edilerek sona erdi.