(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da şehit polis için mevlit

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Abdulkadir Oğuz için memleketi Şanlıurfa?da mevlit okutuldu. İl Emniyet Müdürlüğü, 2016 yılında Hakkari?nin Yüksekova ilçesinde alışverişe gittiği sırada teröristlerin açtığı ateşle şehit olan özel harekat polisi Abdülkadir Oğuz için Dergah Camisi\'nde mevlit programı düzenlendi. Mevlide; Vali Abdullah Erin Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Müftüsü İhsan Açık, şehidin yakınları, çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi. Okunan duaya \'amin\' diyen vatandaşlar tekbirlere ve salavatlara eşlik etti.