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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da sahte şampuan operasyonu

Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa'da zabıta tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte şampuan ele geçirdi

17 Ocak 2018 19:26

Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'da zabıta tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte şampuan ele geçirdi. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Kentin en işlek caddeleri ve çarşılarda seyyar satıcılık yapanlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, çok miktarda sahte şampuan ele geçirildi. Uygulama sırasında sahte oldukları anlaşılan şampuanlara, zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak, orijinal ürünlerin aynısı gibi satışa sunulan şampuanların sulandırıldığı tespit edildi. Sahte şampuanlar el konularak imha edildi.

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